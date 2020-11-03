Александр Лукашенко своими действиями помогает Западу разгонять революционные настроения в Белоруссии. Такую точку зрения высказал политический обозреватель Ростислав Ищенко.

Александр Лукашенко своими действиями помогает Западу разгонять революционные настроения в Белоруссии. Такую точку зрения высказал политический обозреватель Ростислав Ищенко.Во всем мире активно следят за происходящим в Белоруссии. Многие эксперты сходятся во мнении, что люди, не прекращающие выходить на акции протеста, рано или поздно выведут из себя Александра Лукашенко, после чего Батька допустит роковую для себя ошибку и потеряет власть.Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко убежден, что Александр Лукашенко уже сейчас делает все для того, чтобы в Белоруссии началась полномасштабная революция. Политолог выразил мнение, что главной заинтересованной стороной в дестабилизации обстановки в Белоруссии является Запад.Ищенко отметил, что последний диктатор Европы помогает своим оппонентам достигнуть их целей. Кроме того, по мнению эксперта, во время протестов решается вопрос не о том, останется ли Лукашенко у власти. Ищенко считает, что стороны конфликта пытаются понять, какая система сменит режим Батьки, передает издание "Украина.ру".Напомним, что проходят с 9 августа. После оглашения результатов президентских выборов люди стали выходить на улицу, чтобы выразить свое несогласие с очередным переизбранием Лукашенко.Власти выбрали тактику силового подавления протеста. За прошедшие месяцы вскрылись факты о жутких избиениях, пытках и даже изнасилованиях силовиками белорусских граждан.