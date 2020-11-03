Общее количество погибших достигло 270.

Общееколичество погибших достигло 270.За все время пандемии выявлено 9915 заболевших.Большинство из них - 7148 - уже выздоровели.За сутки на 3 ноября выявлено еще 105 случаев коронавируса.За то же время выздоровело 98 человек.