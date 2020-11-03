Утром 3 ноября возле дома №4 по Садовой-Черногрязской улице на северо-восточной части Садового кольца в центре Москвы столкнулись восемь легковых автомобилей, передает сайт . По ..

Утром 3 ноября возле дома №4 по Садовой-Черногрязской улице на северо-восточной части Садового кольца в центре Москвы столкнулись восемь легковых автомобилей, передает сайт "". По предварительным данным, в результате ДТП по меньшей мере четыре человека пострадали. О том, насколько тяжелы полученные людьми травмы, пока не сообщается.