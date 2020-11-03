Злоумышленница путем завышения заработной платы переводила денежные средства на свой расчетный счет, после чего распоряжалась ими по своему усмотрению...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Как сообщалось ранее, оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установлено, что 34-летняя жительница столицы, являясь финансовым директором одной из компаний, похитила денежные средства, принадлежащие компании-работодателю, на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Так, имея доступ к расчетному счету фирмы, злоумышленница путем завышения заработной платы переводила денежные средства на свой расчетный счет, после чего распоряжалась ими по своему усмотрению.По данному факту следственной частью ГСУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Женщине предъявлено обвинение в совершении указанного противоправного деяния и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили еще одного соучастника, в отношении которого избрана аналогичная мера пресечения.Общая сумма материального ущерба, причиненного компании, превысила 76 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53