Теперь ему требуется дорогостоящая операция.

Во Владимире шестилетний Святослав лишился зрения после неудачной операции по разделению полушарий мозга. У ребёнка начались осложнения. Сейчас малышу требуется лечение в одной из китайских клиник. Однако, всё не так просто. До конца года его маме нужно собрать более 2 млн рублей.«У ребёнка не рассосались внутренние швы, началось гниение нитей. Инфекция попала в мозг, начался сепсис, заражение крови, гниение черепа. Два месяца Святослав находился на грани жизни и смерти», - делится подробностями его мама Инна Жильнио.За свои шесть лет мальчик уже перенёс инсульт. Медики не смогли вовремя выявить его и правое полушарие мозга полностью отказало. Реабилитация помогала только на ранней стадии. Позже появились внезапные приступы – ребёнок терял сознание и падал.«Были переломы, ушибы, гематомы», - рассказывает Инна.Вернуть ребёнка к нормальной жизни помогла операция по установке шунта. Всего год назад мальчик начал самостоятельно ходить.Теперь, чтобы вновь увидеть мир, малышу необходима операция по восстановлению зрительного нерва, но времени осталось немного.«Если упустить возможность сейчас, начнётся отслоение сетчатки, а затем катаракта», - считают медики.Для того, чтобы помочь Святославу можно связаться с его мамой Инной Жильнио через Инстаграм: @inna_mama_sviatoslava.