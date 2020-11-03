Автодорога Москва-Казань пройдёт параллельно другой федеральной трассе – М-7.

Порядка 400 гектаров леса зарезервировано под Это стало известно из обращения начальника Госохотинспекции в адрес председателя Общественной палаты Владимирской области Анатолия Аннина. Точная цифра - 393,87 гектара. Отметим, что правительством страны утверждён маршрут. Дорога пройдёт черезВырубленные насаждения планируется компенсировать включением в «зелёный щит» 559 гектаров двух других земельных участков.Автодорога М-12 будет проложена параллельно М-7. Получается, что сразу между двух федеральных трасс окажутся микрорайон Мостострой, несколько садоводческих товариществ, деревни Афанасьево, Колокша и село Ворша Собинского района. Добавим, что возле планируемой магистрали расположен детский лагерь «Икар».Проектирование дороги хотят закончить к маю 2021 года, а её строительство к 2024. М-12 должна будет связать Москву, Нижний Новгород и Казань, а в дальнейшем, может, и Екатеринбург. Её протяжённость составит более 700 километров. По новому платному автобану можно будет добраться до столицы за полтора часа.Стоимость строительства скоростной автомагистрали ориентировочно составит более 500 млрд рублей. Её будут строить в восемь этапов. В первые четыре включена Владимирская область.«Трасса М12 станет для региона импульсом к развитию. Она приятгивает инвесторов. А сокращение времени в пути между Москвой и Владимиром даст прирост туристического потока», - прокомментировал строительство объекта губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.