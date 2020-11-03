Виктор Алексеевич Бычков – заслуженный художник РФ. Автор серии монументальных сюжетных полотен о России, участник художественных выставок разного уровня.

За большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность ковровский живописец Виктор Бычков награждён «Знаком великого князя Андрея Боголюбского». Об этом сообщает пресс-служба Владимира Сипягина, который подписал соответствующий указ.Виктор Алексеевич Бычков – заслуженный художник РФ, лауреат множества различных премий и дипломов. На его счету девять персональных выставок в Москве, Владимире, Иванове, Коврове, Муроме, Шуе, Вязниках. Сейчас он преподаёт в Детской художественной школе Коврова, которая открыта по его инициативе.