Нарушения обнаружены в магазинах сети во Владимире, Александрове, Киржаче, Кольчугине, Лакинске и Камешково.

Нарушения обнаружены в магазинах сети во Владимире, Александрове, г. Киржаче, Кольчугине, Лакинске и Камешково.Внеплановая проверка в области обеспечения карантина растений проведена в отношении сетевых магазинов общества с ограниченной ответственностью «Торгсервис 37», сообщила пресс-служба Россельхознадзора по владимирской области.Во всех семи магазинах выявлены нарушения, выразившиеся в не извещении Управления Россельхознадзора по Владимирской области о доставке подкарантинной продукции. Составлены протоколы об административных правонарушениях, и вынесены решения о привлечении к административной ответственности.