Доктор социологических наук, руководитель Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий рассказал о пяти основных социально-психологических характеристиках протестов в Белоруссии. Специалист поведал о результатах опроса участников акций.

Доктор социологических наук, руководитель Белорусской аналитической мастерскойАндрей Вардомацкий рассказал о пяти основных социально-психологических характеристиках протестов в Белоруссии. Специалист поведал о результатах опроса участников акций.Социолог отметил, что у протестов в республике сформировались факторы, среди которых – сдвиг болевого порога, трансформация страха в гнев, превращение участия в протестах в позитивную психологическую необходимость, ориентация на долговременный протест и отсутствие психологической необходимости присутствия лидера.По словам Вардомацкого, люди готовы к аресту, штрафу, потере работы или риску получить дубинкой. Однако народ не готов к уголовным преследованиям и угрозе остаться инвалидом. Для женщин же отдельным пунктом является риск изнасилования.Эксперт утверждает, что теперь на улицы людей выводит гнев, в который трансформировался прежний страх. Согласно опросу, около 80 % участников протестов в Белоруссии готовы митинговать многие месяцы.По мнению социолога, настроение людей свидетельствует о том, что протесты в республике не потухнут вместе с наступлением холодов. Кроме того, авторы исследования узнали, что воскресные акции стали для участников психологической потребностью.Еще одна черта – исчезновение потребности в лидере. По мнению Вардомацкого, сегодняшняя самоорганизация людей поможет в долгосрочной перспективе наладить в Белоруссии эффективную работу представительной демократии.