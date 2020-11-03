Ситуация с распространением коронавируса в России остается сложной. Названы главные проблемы, с которыми столкнулась отечественная система здравоохранения.

Ситуация с распространением коронавируса в России остается сложной. Названы главные проблемы, с которыми столкнулась отечественная система здравоохранения.Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России держится на уровне 17-18 тысяч. По прогнозам специалистов, страна пройдет пик – 20-22 тысячи случаев в сутки – не менее, чем через месяц.Представитель Минздрава Инна Куликова назвала эпидемиологическую обстановку напряженной. По ее словам, главные проблемы системы здравоохранения – это дефицит кадров и диагностики, а также загрузка коечного фонда.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые регионы испытывают максимальную нагрузку из-за пандемии. Загруженность коек в больницах ряда городов составляет 90%.Несмотря на сложную ситуацию, . В противном случае это может погубить экономику. Меры по борьбе с болезнью каждые регион определяет сам.Напомним, с 28 октября по всей стране начал действовать масочный режим. Россиян просят носить средства защиты в общественных местах: транспорте, магазине, аптеке, лифте и на парковке.Также Роспотребнадзор рекомендовал регионам временно ограничить работу развлекательных заведений в ночное время. Также в период с 23:00 до 6:00 не следует работать точкам общественного питания.