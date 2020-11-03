Впервые новое поколение BMW X4 было представлено зимой 2018 года на автосалоне в Женеве. Рестайлинг затронул все аспекты модели: от дизайна до технических параметров. В центрах официального дилера BMW БорисХоф вы можете купить BMW X4 на выгодных условиях.

Впервые новое поколение BMW X4 было представлено зимой 2018 года на автосалоне в Женеве. Рестайлинг затронул все аспекты модели: от дизайна до технических параметров. В центрах официального дилера BMW БорисХоф вы можете купить BMW X4 на выгодных условиях.ЭкстерьерПосередине фронтальной части находится фирменная решетка радиатора с хромовым покрытием, слева и справа от нее размещены фары головного света на LED-элементах. В передний бампер модели встроены противотуманные фары и воздухозаборники.Раздутые колесные арки окантованы пластиком, окрашенным в цвет кузова. Обрамления боковых стекол покрыты хромом. С пакетом Shadow Line окантовка всех элементов выполнена в черном цвете. Кормовая часть снабжена светодиодными фонарями. В задний бампер интегрированы светоотражатели, под ним находятся крупные патрубки выхлопной системы.Внутренняя отделкаВ базесалон отделан качественным текстилем, в других комплектациях для обшивки используется натуральная кожа. Кресла водителя и переднего пассажира снабжены функцией подогрева, обеспечивают полноценную боковую поддержку, регулируются с помощью электропривода. На заднем диване могут свободно разместиться три человека, сложив его, можно увеличить объем багажного отделения в 2,5 раза.Технические характеристикиЛинейка двигателей нового БМВ Х4 включает шесть силовых агрегатов, работающих на бензине или ДТ.Бензиновые:2-литровый на 184 л. с.;2-литровый на 249 л. с.;3-литровый на 387 л. с.Дизельные:2-литровый на 190 л. с.;2-литровый на 249 л. с.;3-литровый на 326 л. с.Версии xDrive 20i, xDrive 30i, xDrive 20d, xDrive 30d разгоняются с места до 100 км/ч за 5,8–8,3 с., спортивные (M40i, M40d) — за 4,5–4,9 с. Максимальная скорость у обычных модификаций составляет 213–240 км/ч, у спортивных она ограничена электронным устройством и поэтому не превышает 250 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле езды у бензиновых моделей составляет 7,3–8,7 л, у дизельных — 5,4–6,8 л.Новые BMW X4 представлены в дилерских центрах. В сравнении с классическими спортивные модификации имеют более высокую цену. Наличие моделей в нужной комплектации уточняйте и точную стоимость уточняйте у менеджеров компании.