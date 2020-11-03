При патрулировании станции метро полицейскими был замечен мужчина, который спрыгнул с платформы на рельсы жесткого пути и поднялся обратно...

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали 31-летнего жителя столицы, умышленно нарушившего требования по соблюдению транспортной безопасности.На станции метро «Профсоюзная» полицейскими при патрулировании станции был замечен мужчина, который спрыгнул с платформы на рельсы жесткого пути и поднялся обратно. Мужчина свой поступок объяснил тем, что таким образом он решил самостоятельно поднять свой телефон, упавший на рельсы. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции.Инцидент на движение электропоездов не повлиял.7 отделом полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве на задержанного был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».Судом в отношении нарушителя назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.Пресс-служба УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве(495) 628-31-18