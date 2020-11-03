Медучреждение дало трещину. В соцсетях появилась информация о происшествии в детской поликлинике Юрьев-Польского. По зданию пошли трещины. Врачей и пациентов оперативно перевели во

Медучреждение дало трещину. В соцсетях появилась информация о происшествии в детской поликлинике Юрьев-Польского. По зданию пошли трещины. Врачей и пациентов оперативно перевели во взрослую поликлинику. Сейчас проводится экспертиза здания. Пользователи соцсетей пишут, что трещины могли появиться в результате строительных работ, которые проводили рядом с медучреждением. Чтобы прояснить ситуацию, мы направили официальный запрос в департамент здравоохранения.