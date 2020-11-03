Журналист Владимир Познер получил письмо от заразившегося коронавирусом главврача одной из больниц Саратова. Специалист откровенно рассказал о ситуации в стране.

Журналист Владимир Познер получил письмо от заразившегося коронавирусом главврача одной из больниц Саратова. Специалист откровенно рассказал о ситуации в стране.Главврач сообщил о своем диагнозе в Роспотребнадзор, а дальше была "оглушительная тишина". Никто из ведомства так и не связался с ним. Один из его друзей, директор лучевого центра, помог ему записаться на диагностику легких.Приятель рассказал ему, что клиника работает круглосуточно. Люди массово записываются на исследования, при этом большинство из обращений ничем не обоснованы. "Люди сошли с ума", – заявил глава центра.Такая же ситуация наблюдается и в других саратовских лабораториях. Медицинские учреждения перегружены. Происходящее в городе главврач описал как "массовый психоз". Люди скупают лекарства от COVID-19 в больших количествах.Специалист отметил, что пандемия сильно загрузила систему здравоохранения. Постоянно открываются новые госпитали, так как ныне существующие не справляются с наплывом пациентов."Очень тяжелая ситуация у нас, а что говорить о малых городах – даже представить страшно...", – заключил главврач.За прошедший день число заразившихся коронавирусом в России . Всего выздоровели 1,2 миллиона человек. Жертвами стали 28,8 тысячи пациентов.