Получают пенсии и пособия с риском для собственного здоровья. Местные жители в районе дома номер 63 на проспекте Ленина недовольны состоянием территории возле этого почтового отделения. Оно

Получают пенсии и пособия с риском для собственного здоровья. Местные жители в районе дома номер 63 на проспекте Ленина недовольны состоянием территории возле этого почтового отделения. Оно расположено в жилом многоквартирном доме. Среди недовольных – и Раиса Тренина. Она живет поблизости. И последние годы бабушке все труднее получать свою пенсию. Раиса Тренина, местная жительница: Было