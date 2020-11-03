Наставники, чьи ученики одержали победу во всероссийском конкурсе Большая перемена, получат денежный приз, путевку в Крым и ноутбуки. Средства на награду выделены ведущими организациями страны.

Наставники, чьи ученики одержали победу во всероссийском конкурсе "Большая перемена", получат денежный приз, путевку в Крым и ноутбуки. Средства на награду выделены ведущими организациями страны.По словам замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, дополнительные средства на призы педагогам выделили Сбербанк, ОАО "РЖД" и "Росатом". Каждый учитель, отмеченный в анкете победившего конкурсанта в качестве главного наставника, может рассчитывать на 150 тысяч рублей.Кроме того, преподавателям дарят неделю отдыха в одном из отелей Крыма, бесплатное путешествие на поезде и девайсы. С помощью ноутбуков они смогут пройти программу для повышения квалификации. Сергей Кириенко отметил, что в начале организаторы не предусматривали награждение наставников победителей соревновательной программы.Финал всероссийскогостартовал 1 ноября в Артеке. Более миллиона учащихся со всех регионов страны с восьмого по десятый классы приняли участие в программе. В финал вышли 1,3 тысячи человек."Большая перемена" – это конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. Это не только шанс выиграть крутые призы, но и возможность определиться с будущей профессией. Конкурсанты имеют право участвовать в испытаниях по нескольким разделам: журналистика, спорт, экология, творчество и патриотическая тематика.