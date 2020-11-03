У берегов Аланьи в провинции Анталья на юго-западе Турции опрокинулся прогулочный катер с 32 туристами на борту. В трюме затонувшего судна спасатели обнаружили тело гражданина России, ..

У берегов Аланьи в провинции Анталья на юго-западе Турции опрокинулся прогулочный катер с 32 туристами на борту. В трюме затонувшего судна спасатели обнаружили тело гражданина России, передает . Сообщается, что остальные туристы не пострадали – их высадили на ближайшую отмель дожидаться экстренных служб. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.