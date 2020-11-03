Прокуратура потребовала обустроить пешеходную дорожку для жителей улицы Ярославского.

В Муроме прокуратура потребовала обустроить пешеходную дорожку для жителей улицы Ярославского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Так, в ходе проведенной проверки обеспечения безопасности дорожного движения установлено, что участок автомобильной дороги, расположенный по указанной выше улице не обустроен тротуаром либо пешеходной дорожкой. В этой связи городским прокурором в суд направлено административное исковое заявление о возложении на муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство» обязанности по обустройству указанного участка автодороги тротуаром (пешеходной дорожкой) в течение 5 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Требования прокурора удовлетворены.(Фото:пресс-служба прокуратуры Владимирской области)