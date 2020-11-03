При реализации национальных проектов за 2020 год выявлено 435 нарушений.
При реализации национальных проектов
за 2020 год выявлено 435 нарушений.
Из них в рамках реализации нацпроекта «Демография» -40, «Здравоохранение» - 177, «Образование» - 51, «Жилье и городская среда» - 118, «Экология»- 13, «Безопасные и качественные дороги» -13, «Культура» -18, «Малое и среднее предпринимательство»- 3, «Международная кооперация и экспорт» -2, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Прокурорами в результате вынесен 1 протест, направлено в суд 29 исков, внесено 161 представление, по результатам рассмотрения которых 86 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. А также возбуждено 37 дел об административных правонарушениях, привлечено к административной ответственности 41 лицо, предостережено 8 лиц о недопустимости нарушения закона.
Кроме того, направлено 2 материала в порядке ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела.
Только в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в
ыявлено 172 нарушения.
Например,
на базе Центральной городской больницы города Коврова открыт центр амбулаторной онкологической помощи для оказания медуслуг более чем 200 тыс. жителей Коврова, Ковровского, Камешковского, Вязниковского и Гороховецкого районов.
Однако помощь пациентам в данном учреждении не оказывалась из-за отсутствия лицензии на оказание специализированной помощи в условиях дневного стационара. По представлению городской прокуратуры приняты меры по устранению нарушений.
В ходе реализации национального проекта «Образование» нарушаются сроки исполнения контрактов на проведение текущего ремонта спортивных залов в Вековской, Семеновской, Тащиловской и Колпской общеобразовательных школах.