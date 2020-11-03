При реализации национальных проектов за 2020 год выявлено 435 нарушений.

При реализации национальных проектовза 2020 год выявлено 435 нарушений.Из них в рамках реализации нацпроекта «Демография» -40, «Здравоохранение» - 177, «Образование» - 51, «Жилье и городская среда» - 118, «Экология»- 13, «Безопасные и качественные дороги» -13, «Культура» -18, «Малое и среднее предпринимательство»- 3, «Международная кооперация и экспорт» -2, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурорами в результате вынесен 1 протест, направлено в суд 29 исков, внесено 161 представление, по результатам рассмотрения которых 86 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. А также возбуждено 37 дел об административных правонарушениях, привлечено к административной ответственности 41 лицо, предостережено 8 лиц о недопустимости нарушения закона.Кроме того, направлено 2 материала в порядке ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела.Только в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» выявлено 172 нарушения.Например,на базе Центральной городской больницы города Коврова открыт центр амбулаторной онкологической помощи для оказания медуслуг более чем 200 тыс. жителей Коврова, Ковровского, Камешковского, Вязниковского и Гороховецкого районов.Однако помощь пациентам в данном учреждении не оказывалась из-за отсутствия лицензии на оказание специализированной помощи в условиях дневного стационара. По представлению городской прокуратуры приняты меры по устранению нарушений.В ходе реализации национального проекта «Образование» нарушаются сроки исполнения контрактов на проведение текущего ремонта спортивных залов в Вековской, Семеновской, Тащиловской и Колпской общеобразовательных школах.