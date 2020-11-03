«Ростелеком» выступил техническим партнером общего собрания Владимирского областного отделения «Опоры России».

«Ростелеком» выступил техническим партнером общего собрания Владимирского областного отделения «Опоры России». Национальный цифровой провайдер обеспечил площадку мероприятия – «Центр культуры и искусства на Соборной» - проводным и беспроводным доступами в интернет со скоростью 100 Мбит/с для обеспечения видеоконференцсвязи на платформе ZOOM. Благодаря технической поддержке «Ростелекома за собранием в режиме реального времени наблюдали и могли голосовать в муниципалитетах по всей области более 100 человек.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В этом году многие мероприятия перешли в онлайн формат в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Развитая оптическая инфраструктура позволила обеспечить качественную телеком-поддержку и создать комфортные условия для всех региональных участников. Мы рады, что благодаря онлайн-формату география участников значительно расширилась, и даже те, кто находится на самоизоляции, смогли виртуально присутствовать на мероприятии».Екатерина Краскина, председатель Владимирского областного отделения «Опоры России»:«Обязанность каждого члена объединения – принимать активное участие в уставных мероприятиях организации. В этом году Советом Владимирского областного отделения ”Опоры России” было принято решение о проведении очередного общего собрания регионального отделения в очно-заочной форме. Его реализация была бы невозможна без качественного высокоскоростного интернета от "Ростелекома". Выражаю признательность компании за качественную техническую поддержку мероприятия».«Ростелеком» регулярно оказывает телеком-поддержку масштабным экономическим, спортивным, культурным и социально значимым событиям, проходящим во Владимире, таким, как «Владимирская весна», «Последний звонок», «Открытые кинопоказы» и другие.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.