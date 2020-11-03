В областном центре, Александрове, Киржаче, Кольчугине, Лакинске и Камешкове в торговых точках сети специалистов местного управления Россельхознадзора не извещали о доставке подкарантинной продукции.

В семи городах Владимирской области в магазинах «Светофор» нарушался КоАП. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.В областном центре, Александрове, Киржаче, Кольчугине, Лакинске и Камешкове в торговых точках сети специалистов местного управления ведомства не извещали о доставке подкарантинной продукции.«Внеплановая проверка карантина растений в ООО «Торгсервис 37» выявила нарушения. Составлены протоколы о привлечении к административной ответственности», - подчеркнули в региональном Россельхознадзоре.