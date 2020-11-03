Правительство Москвы внесло в городскую думу проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Социальная составляющая столичного бюджета будет усилена: доля таких расходов превысит 56% и достигнет 1,8 триллиона рублей, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Правительство Москвы внесло в городскую думу проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Социальная составляющая столичного бюджета будет усилена: доля таких расходов превысит 56% и достигнет 1,8 триллиона рублей, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.Проект бюджета на следующие три года позволит выполнить все социальные обязательства перед москвичами. Учтены и расходы на борьбу с пандемией коронавируса.Столичный бюджет становится еще больше социально ориентированным. По сравнению с 2020 годом, рост составит 90 миллиардов рублей.На социальные нужды выделяется 56% от расходной части всего городского бюджета – это 1,8 триллиона рублей. А с учетом оплаты медпомощи из Фонда ОМС финансирование соцрасходов достигнет рекордной суммы – около 2,1 триллиона рублей.Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь столицы. Приоритетом московского бюджета на следующий год будет развитие здравоохранения. Расходы на эти цели увеличиваются на 11,8%.На профилактику инфекционных заболеваний в 2021 году город потратит 12,7 миллиарда рублей. Из них 10 миллиардов власти столицы направят на массовую вакцинацию населения от коронавируса.Высокотехнологичная медицинская помощь в следующем году будет профинансирована на 10,9 миллиарда рублей. Предусмотрены средства на обеспечение современными лекарствами для борьбы с онкологическими и другими опасными заболеваниями, на закупку бесплатных лекарств для льготных категорий горожан.Продолжатся ежемесячные выплаты московским медикам, получившим статус "московский врач", а также врачам общей практики и медсестрам. На эти цели направят 8,2 миллиарда рублей.На доплаты к пенсиями, льготы на проезд, оплату ЖКХ и другие меры поддержки москвичей предусмотрено более 529 миллиардов рублей. На прямые денежные выплаты семьям с детьми – 63,5 миллиарда, а старшему поколению – 188,8 миллиарда. Для оказания адресной социальной поддержки предусмотрено 6,5 миллиарда рублей.Москва опережающими темпами повышает расходы и на другие важные программы. Так, на развитие культуры выделят на 5,4% больше, чем в 2020 году, на социальную поддержку горожан – на 5%, столько же на спорт. Расходы на образование вырастут на 2,6%.Всего на реализацию городских программ в социальной сфере, культуре, транспорте и других важнейших отраслях город направит 93% расходной части.В целом, доходы городского бюджета в следующем году вырастут на 6,5%. В последующие годы рост ускорится – около 9% в 2022-2023 годах.