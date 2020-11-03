В рамках мероприятия сотрудница ЦПЭ УВД по ТиНАО приняла участие в онлайн-конференции о негативном отношении к неприязни по расовой и религиозной принадлежности...

В рамках мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» сотрудница Центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО провела профилактическую беседу о недопущении неприязни по расовой и религиозной принадлежности.Профилактическая работа по предупреждению ксенофобии среди взрослого населения и подростков проходит на регулярной основе. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО проводят встречи со школьниками, студентами, сотрудниками различных организаций и досуговых учреждений с целью недопущения экстремистских проявлений среди населения.В рамках мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» сотрудница ЦПЭ УВД по ТиНАО приняла участие в онлайн-конференции о негативном отношении к неприязни по расовой и религиозной принадлежности. В данной встрече приняли участие директоры муниципальных учреждений «Десна», «Первомайское», «Ильичёвка», спортивно-досугового центра «Первомайское» и социальные педагоги ГБОУ Школа №1391, ШОП №3, ШОП №4.Главной темой выступления сотрудника полиции стала пропаганда негативного отношения к любым проявлениям ксенофобии и недопущение вовлечения подрастающего поколения к организациям экстремистской и террористической направленности. Участники встречи предложили систематизировать работу по привитию с ранних лет подрастающему поколению толерантности в стенах учебных заведений.В завершение встречи участники конференции поблагодарили сотрудницу Центра по противодействию экстремизму за продуктивную беседу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57