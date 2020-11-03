На встрече, организованной союзом журналистов Владимирской области, полицейские обсудили с блогерами правила проведения в сети интернет.

2 ноября сотрудники Центра противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области приняли участие в занятиях «Школы молодого блогера», организованных союзом журналистов Владимирской области.На занятии по вопросу «Правовые и психологические основы работы в сети» присутствовали педагоги дошкольных и общеообразовательных учреждений города Владимира.Начальник центра противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области Михаил Астафьев рассказал присутствующим об общих правовых требованиях к контенту, распространяемому в сети Интернет, акцентировав внимание на положениях Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Беседа сопровождалась демонстрацией профилактических видеороликов.В ходе встречи сотрудники полиции ответили на вопросы присутствующих.