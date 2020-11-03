В ходе личного досмотра у гражданина в поясной сумке был обнаружен предмет, похожий на магазин с патронами в количестве 9 штук...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия.В результате несения службы инспекторами ДПС на Щелковском шоссе был остановлен автомобиль «Тойота Камри» под управлением 37-летнего приезжего. Во время проверки документов водитель автомобиля стал заметно нервничать и вел себя неадекватно.На место остановки транспортного средства была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы.В ходе личного досмотра у гражданина в поясной сумке был обнаружен предмет, похожий на магазин с патронами в количестве 9 штук, а в ходе досмотра автомобиля обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова, в рукоятке которого находился магазин с 10 патронами. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы.Согласно результатам исследования установлено, что предмет, изъятый у гражданина, является переделанный самодельным способом из пневматического пистолета калибра 4,5 мм, короткоствольным нарезным огнестрельным оружием под применение 9 мм пистолетных патронов, пригодный к производству выстрелов. Также изъятые 19 патронов, находящиеся в двух магазинах, относятся к стандартному 9 мм пистолетному патрону и является штатными боеприпасами к пистолету Макарова или другому огнестрельному оружию с аналогичным патронником.По данному факту дознанием ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81