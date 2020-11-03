Из незаконного оборота изъяты синтетические наркотические средства, общей массой более 30 граммов.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в сентябре текущего года задержали 21 и 27-летнего местных жителей. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили полимерный пакет с содержимым характерной консистенции и цвета, который был спрятан в кармане одежды.Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Результаты экспертизы показали, что в пакетике находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 0,51 грамма.Полицейские установили, что задержанные, находясь на территории города Гусь-Хрустальный, незаконно приобрели наркотическое средство через «тайник-закладку» для личного пользования.В настоящее время следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).По подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, двоих мужчин задержали сотрудники ОМВД России по Собинскому району.Установлено, что 30-летний житель Судогды, находясь в Лакинске, приобрел синтетические наркотические средства, массой более 29 граммов. У 21-летнего жителя Собинского района полицейские изъяли марихуану, гашиш и синтетические наркотики, общей массой более 1,72 грамма.Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст. 228 УК РФ.Расследование уголовных дел продолжается.Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигурантами запрещенных веществ и проводят проверку на причастность к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.