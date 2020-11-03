Пожар легче предупредить, чем потушить. В школах Владимира спасатели проводят уроки безопасности. На этот раз сотрудники МЧС заглянули в кадетский класс 24-ой школы. Ребята оказались

Пожар легче предупредить, чем потушить. В школах Владимира спасатели проводят уроки безопасности. На этот раз сотрудники МЧС заглянули в кадетский класс 24-ой школы. Ребята оказались подготовленными. На уроках ОБЖ уже усвоили, что нельзя допускать повышенной нагрузки на электросеть, а также оставлять без присмотра включённые электрические приборы. И всё же, общаясь с инспектором МЧС, можно узнать