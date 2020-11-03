Такси врезалось в иномарку и перевернулось. Авария произошла в Коврове на улице Урожайной. Как сообщают в ГИБДД, по предварительной информации, водитель автомобиля “Рено Логан” с

Такси врезалось в иномарку и перевернулось. Авария произошла в Коврове на улице Урожайной. Как сообщают в ГИБДД, по предварительной информации, водитель автомобиля “Рено Логан” с логотипом известного агрегатора такси, двигаясь со стороны улицы Маяковского по улице Урожайной, врезался в припаркованную во дворе дома иномарку, после чего такси перевернулось. На момент аварии в нём помимо водителя