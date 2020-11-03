Теперь все, кому нужна бесплатная одежда, могут прийти в бывший Дом быта и бесплатно пополнить свой гардероб.

В городе Костерёво открылся Вещевой центр. Теперь все, кому нужна бесплатная одежда, могут прийти в бывший Дом быта и бесплатно пополнить свой гардероб.«Региональное добровольческое общество» одержало победу в специальном конкурсе Фонда президентских грантов и получило почти полмиллиона рублей. Помещение для вещевого центра ещё весной дала местная администрация, и уже с весны члены организации начали собирать вещи. На средства гранта добровольцы привели помещение в порядок.По анкетам формируется набор одежды, который в том числе идет на выездную раздачу. По словам волонтёров, они очень популярны у многодетных семей Петушинского района. В один из посёлков привезли одежду для семьи, где воспитывается семеро детей, почти все погодки. Собрали одежду и для работников «Дома северной собаки», который тоже находится в Петушинском районе.Помогает и один частный швейный цех. Его владелец передал Вещевому центру новую верхнюю одежду и женские платья. К слову, предметов женской одежды много, а вот мужской, особенно подростковой, не хватает. Здесь ждут тех, кто может пожертвовать свои вещи, только прежде чем привезти их необходимо постирать. Костерёвские добровольцы готовы делать выездную раздачу вещей не только в Петушинском, но и в других районах Владимирской области.