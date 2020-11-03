Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски Савелия Роговцева, сообщают волонтёры в соцсетях. «Совместно с группой просмотра и анализа снимков на месте непрерывно ..

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски Савелия Роговцева, сообщают волонтёры в соцсетях.«Совместно с группой просмотра и анализа снимков на месте непрерывно работает БПЛА. Авиапоиск 7-летнего мальчика стал самым масштабным в истории отряда. К 3 ноября проверен 43 721 снимок, а с учётом независимого двойного просмотра всех объектов – 45 906. Общая площадь оснятых зон равняется 99 стандартным квадратам поиска ПСО.На кадрах установлено 1245 меток. Это фотографии, на которых замечены заинтересовавшие нейросеть или людей объекты.«Пешие группы обошли большинство из них. Это колодцы, люки, разрушенные здания и так далее. Мы продолжаем выезжать для отработки сведений, полученных с коптера», - подытожили добровольцы.Добавим, что с даты начала поисков мальчика , но волонтёры не теряют надежды найти первоклассника. 30 октября они рассказали, что для участия в спасательной операции .