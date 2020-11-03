На арене развернулось праздничное представление в лучших традициях цирка...

31 октября в Большом московском государственном цирке на проспекте Вернадского состоялось праздничное мероприятие, организатором которого выступило ГУ МВД России по г. Москве, а также благотворительный фонд «Петровка, 38». Цирковое представление посетили члены семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, многодетные семьи, ветераны и полицейские.Среди почетных гостей праздника присутствовали заместитель начальника Управления морально-психологического обеспечения Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г.Москве полковник внутренней службы Вячеслав Трифонов, директор благотворительного фонда, главный редактор газеты «Петровка,38» полковник милиции в отставке Александр Обойдихин.Директор благотворительного фонда Александр Обойдихин, поздравил всех присутствующих с наступающим профессиональным праздником, пожелал получить огромное удовольствие от просмотра выступления и выразил надежду на то, что эта добрая традиция продолжится в будущем, создавая праздник для детей, жен, родителей сотрудников московской полиции.После чего наступил момент, которого с нетерпением ждали юные зрители - началось выступление артистов. На арене развернулось праздничное представление в лучших традициях цирка. Животные выполняли сложные трюки, клоуны веселили зрителей, гимнасты поражали гибкостью. Выступления приятно удивили взрослых и детей, а также зарядили положительными эмоциями. Атмосферой торжества проникся каждый зритель.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве