Поздравления от главного депутата области. Накануне Дня народного единства к жителям области обратился председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. День единения народов в

Поздравления от главного депутата области. Накануне Дня народного единства к жителям области обратился председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. День единения народов в области стали отмечать с 2002 года по инициативе партии “Единая Россия”. А с 2005 года праздник стал общегосударственным. Праздничная дата, 4 ноября, была выбрана в память о событиях 1612 года. Тогда народные ополченцы