Диктант проводится один день во всех регионах страны.

В честь своего 30-летнего юбилея МЧС России проводит героико-патриотический диктант «МЧС России – 30 лет во имя жизни». К участию приглашаются все желающие. Диктант проводится один день во всех регионах страны. Он будет проходить 5-го ноября с 10.00 до 12.00 в форме тестирования в онлайн-формате на официальном интернет-портале МЧС России https://www.mchs.gov.ru/.Участникам следует зарегистрироваться в день проведения тестирования на официальном сайте МЧС России в разделе «Героико-патриотический диктант «МЧС России – 30 лет во имя жизни». Максимальная продолжительности написания диктанта – 60 минут.