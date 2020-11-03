Завершился чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

Завершился чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.Он проходил в конькобежном центре «Коломна». Разыгрывались медали в олимпийских видах программы и командном спринте.По итогам соревнований Елена Еранина – спортсмен-инструктор Спортивной школы олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва - в составе сборной команды Московской области стала первой в командном забеге 6 кругов, сообщил порталОна же - бронзовый призер в массовом старте.