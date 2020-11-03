В заявленных в закупке характеристиках указано, что мощность двигателя в машине должна быть до 310 лошадиных сил.

Управление муниципального заказа мэрии Владимира готово приобрести иномарку 2020 года выпуска за 4 млн 176 тысяч рублей. В заявленных в закупке характеристиках указано, что мощность двигателя в машине должна быть до 310 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час «железный конь» должен набирать за 9 секунд. Пробег не должен превышать 700 километров.«Транспортное средство должно быть в исправном состоянии, готовым к эксплуатации, без следов механических повреждений и коррозии кузова. Внутренние и внешние дефекты должны отсутствовать», - обозначено в конкурсной документации.Среди прочих требований: один владелец, машина должна быть приобретена у официального дилера на территории РФ, иномарка не работала как такси, не сдавалась в прокат.Срок определения поставщика – 16 ноября. Через три дня с момента заключения контракта автомобиль пригонят в «Центр управления городскими дорогами Владимира».