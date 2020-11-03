Все они оборудованы кислородом.

Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что в регионе развёрнуто ещё 35 коек для инфицированных Covid-19. Из них: 20 мест появились в Ковровской многопрофильной городской больнице №1 и 15 – в Камешковской районной больнице. В Камешково отделение для лечения пациентов с коронавирусом открыто впервые.«Все 35 специализированных мест оснащены кислородом. Они предназначены для лечения пациентов со среднетяжёлой формой заболевания», - сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.В обладминистрации добавили, что в случае необходимости во Владимирской области продолжится развёртывание специализированных коек.На 3 ноября в региональной системе здравоохранения развёрнуто 1208 мест. Среди них: 655 – с кислородом, 229 – с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, 148 – реанимационных.