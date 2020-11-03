Всего в регионе новой коронавирусной инфекцией активно болеют 2493 человека.

Всего в регионе новой коронавирусной инфекцией активно болеют 2493 человека.Также на стационарном лечении находилось 35 пациентов с ОРВИ и 307 – с пневмонией.По последним данным в медицинских организациях действует 1193 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. Из них свободны только 132.Всего в области зарегистрировано 9810 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.7050 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 1 ноября – 77 человек.За период наблюдения в области отмечено 267 летальных случаев.