К уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой обратился директор «Открытой (сменной) общеобразовательная школа № 8» в защиту прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья

К уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой обратился директор «Открытой (сменной) общеобразовательная школа № 8» в защиту прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровьяДело в том, что в конце 2019 года распоряжением департамента образования школе запрещен прием на обучение по программе основного общего образования за счет средств областного бюджета выпускников специальных (коррекционных) школ/школ-интернатов, обучившихся по адаптивным программам и имеющим свидетельство об обучении, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека региона.Было установлено, что этим было нарушено право на образование, гарантированное каждому независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.Кроме того, по итогам освоения данной образовательной программы обучившимся, выдается свидетельство об образовании, которое не является документом об образовании и не свидетельствует о получении основного общего образования. Что оставляет за такими обучающимся право продолжить обучение по программам основного общего и среднего общего на основании результатов его аттестации по предметам.Людмила Романова указала на необходимость восстановления указанного права, а также необходимости создания регламента на территории Владимирской области получения общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. В том числе, имеющими интеллектуальные нарушения, достигшими возраста 18 лет.Суд первой инстанции также не согласился с доводами департамента.