И это новый антирекорд для нашего региона. Меньше заражённых было только в воскресенье, когда пик заболеваемости составил 103 человека. Всего больных в нашем регионе 9 915. В лидерах

И это новый антирекорд для нашего региона. Меньше заражённых было только в воскресенье, когда пик заболеваемости составил 103 человека. Всего больных в нашем регионе 9 915. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (22 новых пациента за сутки). На втором месте Муром (17 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (14 новых заболевших). Общая статистика