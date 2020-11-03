Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму президенту Национального совета Австрии Вольфгангу Соботке. Председатель нижней палаты выразил соболезнования в связи с терактом в Вене.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму президенту Национального совета Австрии Вольфгангу Соботке. Председатель нижней палаты выразил соболезнования в связи с терактом в Вене.Депутаты Госдумы осуждают террористический акт в центре австрийской столицы, говорится в послании. Володин попросил передать соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим."Заинтересованы в дальнейшем наращивании международного взаимодействия, в том числе на законодательном уровне, по борьбе с террористической угрозой", – сказано в телеграмме.Вечером в понедельник неизвестные устроили серию нападений со стрельбой в Вене. СМИ сообщают, что в группе террористов было семь человек. Правоохранители ликвидировали одного преступники, остальные скрылись.Жертвами террористов стали четверо человек. 18 пострадали.