Подключение потребителей к источникам питания производится посредством кабелей различного типа. Для домашней электросети и низковольтных промышленных цепей используют кабель ВВГ, который в магазине Electrotorg.ru можно купить в десятках модификаций. Отличительные особенности кабеля – медные изолированные жилы, проходящие во внешней оболочке. Такая двойная изоляция обеспечивает высокий уровень защиты от пробоя электрического тока, стойкость к влаге и механическим воздействиям.

Подключение потребителей к источникам питания производится посредством кабелей различного типа. Для домашней электросети и низковольтных промышленных цепей используют кабель ВВГ, который в магазине можно купить в десятках модификаций. Отличительные особенности кабеля – медные изолированные жилы, проходящие во внешней оболочке. Такая двойная изоляция обеспечивает высокий уровень защиты от пробоя электрического тока, стойкость к влаге и механическим воздействиям.ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАБЕЛЯ ВВГВ индексе кабеля есть две буквы ВВ, они означают, что внешняя и внутренняя изоляция сделана из винила (поливинилхлорида). Этот материал устойчивый к ультрафиолету и большинству используемых в строительстве и технике веществ. То есть, кабель можно прокладывать как внутри стен, так и снаружи без дополнительной оболочки. Хотя на практике для внешних сетей используются пластиковые короба или гофрированная трубка, а для внутренней – гофра.Поливинилхлорид принадлежит к группе негорючих самозатухающих материалов. Даже при возникновении короткого замыкания изоляция не загорается, но может обуглиться от высокой температуры и раскрошиться. Если в проводке возникало короткое замыкание, то близлежащий отрезок провода, который находился в зоне повышенной температуры, необходимо удалить и заменить новым.Буква Г в маркировке показывает, что кабель гибкий. Если жилы в модификации кабеля сплошные, то эта гибкость относительна – медные провода сохраняют приданную им форму изгиба, что не всегда удобно. Если в кабеле используются многопроволочные жилы, то он получается достаточно простым в монтаже из-за небольшого радиуса изгиба и возможности восстановления первоначальной линейной формы.Рассчитан кабель ВВГ на напряжение до 1000 В, что делает его пригодным как для однофазных, так и для трехфазный сетей. По силе тока провод подбирается по сечению. Для домашней комнатной сети достаточно 6,5 мм2, для подключения ввода – 16 мм2, для промышленной проводки необходимо большее сечение.Промышленность производит различные модификации кабеля ВВГ. Все изменения в параметрах отображены в маркировке. Например:Также может изменяться количество жил внутри оболочки – от 2 до 5. Самый популярный трехжильный провод с цветной маркировкой внутренней изоляции. Двухцветный провод, обычно желто-зеленый, предназначен для подключения к контуру заземления. Если в вашем доме установлена современная разводка электросети, то понадобится именно такой кабель.Белый провод кабеля в стандартном исполнении предназначен для подключения фазы, а голубой – для нейтрали (N). При монтаже цвета желательно не путать, это повысит не только скорость сборки, но и безопасность эксплуатации и ремонта. У кабелей разных производителей могут встречаться другие цвета фазной и нейтральной жил. Если вы покупаете провод для монтажа новой проводки, то сразу рассчитывайте необходимую длину, чтобы все участки цепи монтировались по одной цветовой схеме.КАБЕЛИ В МАГАЗИНЕ ELECTROTORG.RUВсе товары в магазине электрооборудования полностью соответствуют российским стандартам и маркировке. Если вы увидите провод с маркировкой NYM среди кабелей ВВг, не удивляйтесь – это международная маркировка того же медного кабеля для проводки. Большинство модификаций NYM укомплектованы дополнительным внутренним герметизирующим наполнителем, который обладает ярко выраженными свойствами самозатухания.В зависимости от количества жил, кабель может иметь разное сечение:Выбирается кабель в зависимости от способа монтажа. Если он устанавливается в гофротрубку, то сечение особенного значения не имеет, а вот под штукатурку лучше использовать плоский провод.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВОЙСТВАВ маркировке кабеля ВВГ можно увидеть дополнительные латинские символы. Это не значит, что провод сделан за рубежом. Международная маркировка показывает отдельные свойства модификации провода, отличающиеся от типовых. Например:Часто возникает вопрос, чем отличается кабель ВВГ от ВВГнг. Первый не горит и не распространяет горения при одиночной укладке. Если в жгуте несколько кабелей, которые могут гореть, то лучше использовать ВВГнг.ТОКОПРОВОДИМОСТЬПо сечению жилы кабеля производятся в нескольких стандартах. Правило одно, для проводки с небольшой силой тока выбирают провод с небольшим сечением, для более высоких параметров – провод большей толщины. Стандартное соотношение сечения жил (мм2) в трехпроводном кабеле ВВГ показаны в таблице:В маркировке это отражается так: ВВГ 3Х25, где 3 – число жил, 25 – общее сечение жил.Рассчитан трехжильный кабель ВВГ на значительные нагрузки, допускающие превышения силы тока. Работают провода в диапазоне 21–177А, но при покупке обязательно уточните у продавцов магазина "Электроторг" назначение и предельные характеристики выбранной модификации кабеля.В продажу кабель ВВГ поступает в бухтах по 100 м. Купить его в магазине можно в отрезках любой длины, или в бухтах оптом. Условия оплаты и доставки согласовываются при оформлении покупки. Если партия провода большая, то можно воспользоваться самовывозом со складов в Москве и Самаре.