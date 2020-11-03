03.11.2020

2020-11-03 12:35:24

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (41(9738) от 03 ноября 2020 года).

ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ НАШ НАРОД

Начиная с 2005 года, 4 ноября в России отмечается День народного единства. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 201-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», 4 ноября стало выходным днём. Читайте на странице 2.



МОСКВА — ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

В рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие на Московской молодёжной антинаркотической площадке со студентами Российской международной академии туризма. Читайте на странице 2.



ГОЛОСУЕМ ВМЕСТЕ

В период с 1 по 10 ноября 2020 года проводится третий этап ежегодного Всероссийского юбилейного конкурса МВД России «Народный участковый». Читайте на странице 2.



ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ

В последние годы в системе профессиональной подготовки кадров МВД России произошли значительные изменения: изменилось содержание подготовки специалистов, подход к формированию навыков практической деятельности. Читайте на странице 3.



ПРОТИВОДЕЙСТВУЯ ОТРАВЕ

По итогам минувшего года отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО признан лучшим в столичном полицейском главке. Читайте на странице 3.



МЕТРОПОЛИТЕН, КОТОРЫЙ МЫ ВСЕ ЛЮБИМ

Московский метрополитен, или просто, по-домашнему, метро — это не только важнейшая транспортная артерия столицы — это неотъемлемая часть всей нашей жизни. О мире метро, о своей карьере как о череде новых навыков и опыта рассказал корреспондентам газеты «Петровка, 38» сотрудник правопорядка с более чем двадцатилетним стажем, начальник 1-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене подполковник полиции Василий ФЕТИСОВ. Продолжение на странице 4.



«МОЯ РАБОТА СВЯЗАНА С ПОЗИТИВОМ!»

Служба по работе с личным составом УВД по ЮЗАО в 2019 году признана победителем профессионального конкурса на звание «Лучшее подразделение». Читайте на странице 5.



ОСЕНЬЮ НА ОСЕННЕМ БУЛЬВАРЕ

Оперативно-профилактическое мероприятие «Превентив» является одним из числа периодически проводимых территориальными органами внутренних дел столичного региона. Продолжение на странице 6.



ЛАГЕРЬ НА ВЫСОКОМ МЕСТЕ

Редакция газеты «Петровка, 38» открывает рубрику к юбилею Загородного лагеря отдыха и оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «Медико-санитарной части Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве», 70-летие которого будет отмечаться в 2021 году. Читайте на странице 7.



НАРИСОВАЛИ МЫ НА ЛИСТЕ

В конце октября в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве был проведён отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Читайте на странице 8.



О ЧЁМ ДУМАЮТ ДЕТИ: БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА

По инициативе редакции газеты «Петровка, 38», Благотворительного фонда поддержки социальных программ «Петровка, 38», Совета отцов города Москвы под руководством полковника милиции Александра ОБОЙДИХИНА уже несколько лет в столичных школах проводится конкурс школьных сочинений на темы: «Если бы я был полицейским…» и «Мой папа (мама) полицейский». Читайте на странице 8.



С «ДУРЬЮ» ДАЖЕ В КОШЕЛЬКЕ

Следствием отдела МВД России по району Южное Бутово в середине лета 2017 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Читайте на странице 9.



ВСЁ ЭТО БЫЛО

В нынешнем году исполняется 30 лет со времени покушения на Президента Советского Союза Михаила Горбачёва. Произошло оно 7 ноября 1990 года на Красной площади. Продолжение на страницах 10-11.



ПОСКОЛЬЗНУЛИСЬ НА НЕДОИМКЕ

В Измайловском районном суде завершилось слушание уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, в котором главными фигурантами стали теперь уже бывшие сотрудники налоговой службы Сергей Алпатов и Никита Лукьянов. Читайте на странице 11.



КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ

Мировой судья судебного участка № 194 Можайского района столицы вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбуждённому по части 2 статьи 128.1 УК РФ. Подсудимой оказалась 24-летняя девушка Диана Тутова, а оклеветанной — её знакомая, столь же молодая девушка. Продолжение на странице 11.



В ЛЕСУ ДЫМИЛАСЬ ЁЛОЧКА

Есть старинная русская поговорка: «От копеечной свечи Москва сгорела». Исходником для неё стал Великий московский пожар в первый год царствования Ивана Грозного — в 1547 году, когда, как пишет летописец, «весь град выгорел». Читайте на странице 12.



МИЛИЦИОНЕР И ПИСАТЕЛЬ

«Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Мимино»… Все эти и многие другие знаменитые советские ленты были сняты на киностудии «Мосфильм» в пору, когда её возглавлял Николай Сизов. За свою жизнь ему довелось стать не только кинодеятелем, но и писателем. Читайте на странице 13.



ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ

Известно, что люди в подавляющем своём большинстве — оптимисты. Они всегда готовят себя к лучшему — к любви, достатку и удовольствиям. К этим самым удовольствиям можно без натяжки отнести и поездки на автомобиле. Продолжение на странице 14.



ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Студия писателей МВД России выпустила трёхтомное издание «Золотые звёзды Отечества» (биографический справочник). Издание отмечено премией Министерства внутренних дел Российской Федерации в области литературы. Читайте на странице 14.



НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Газета «Петровка, 38» продолжает серию публикаций произведений победителей и лауреатов отборочного этапа литературного конкурса МВД России «Доброе слово» в ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 15.



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