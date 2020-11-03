Двое пациентов скончались.

По данным на 3 ноября за сутки в Костромской области количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 125 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.Среди новых заболевших – 62 костромича, 17 случаев диагностировано в Нерехстком районе, восемь в Шарьинском, по шесть в Мантурово, Буйском и Костромском районах, по четыре в Галиче и Волгореченске, три в Кадыйском районе, по два в Нее, Красном-на-Волге и Судиславском районе, по одному в Сусанино, Островском и Макарьеве.Вылечился и выписался с больничного 101 житель.Жертвами коронавируса стали две женщины 62 и 92 лет.Всего с начала пандемии в Костромской области ковидом заболели 7714 человек. Исцелились - 5246 пациентов. В больницах находятся 294 жителя региона, 2022 - проходят лечение дома.