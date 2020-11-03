За распространение “соли” пойдёт под суд. Сотрудники полиции на транспорте задержали 28-летнего жителя области с крупной партией наркотиков. Как сообщают в ведомстве, при проведении

За распространение “соли” пойдёт под суд. Сотрудники полиции на транспорте задержали 28-летнего жителя области с крупной партией наркотиков. Как сообщают в ведомстве, при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на молодого человека, который делал “закладки” в разных районах Владимира. В момент задержания у закладчика при себе имелось 22 свертка, обмотанные изоляционной лентой синего цвета, внутри которых