На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 ноября лабораторно подтверждено 323 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 ноября лабораторно подтверждено 323 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.76 - во Владимире36 - в Гусь-Хрустальном районе32 - в Муромском районе30 - в Ковровском районе16 - в Собинском районе16 - в Александровском районе15 - в Вязниковском районе14 - в Юрьев-Польском районе14 - в Кольчугинском районе13 - в Суздальском районе12 - в Гороховецком районе11 - в Петушинском районе11 - в Киржачском районе7 — в Радужном6 - в Камешковском районе5 - в Судогодском районе5 - в Меленковском районе4 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 63 776 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).