На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 ноября лабораторно подтверждено 323 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 ноября лабораторно подтверждено 323 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
76 - во Владимире
36 - в Гусь-Хрустальном районе
32 - в Муромском районе
30 - в Ковровском районе
16 - в Собинском районе
16 - в Александровском районе
15 - в Вязниковском районе
14 - в Юрьев-Польском районе
14 - в Кольчугинском районе
13 - в Суздальском районе
12 - в Гороховецком районе
11 - в Петушинском районе
11 - в Киржачском районе
7 — в Радужном
6 - в Камешковском районе
5 - в Судогодском районе
5 - в Меленковском районе
4 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 63 776 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).