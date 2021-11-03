Напомним, на строительство этого объекта из федерального бюджета направлено более миллиарда рублей.

В Коврове акушерский корпус примет первых пациентов в 2022 году. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.«Я думаю, что строители закончат к концу года. Учреждение находится в стадии завершения. В конце ноября - начале декабря поставят оборудование. В Январе здание планируется передать Ковровской многопрофильной городской больнице № 1», - уточнил Александр Авдеев.Медучреждение рассчитано на 75 коек и сможет принимать до 2,5 тысяч родов ежегодно. Напомним, на строительство объекта из федерального бюджета направлено более миллиарда рублей.