От локдауна может спасти только массовая вакцинация. Александр Авдеев дал понять, что перспектива закрытия на карантин реальна. Но избежать этого можно, если владимирцы активнее начнут

От локдауна может спасти только массовая вакцинация. Александр Авдеев дал понять, что перспектива закрытия на карантин реальна. Но избежать этого можно, если владимирцы активнее начнут прививаться. В рамках своего рабочего визита в Ковров врио губернатора области сделал несколько важных заявлений относительно эпидситуации в регионе. Говорить о снижении роста заболеваемости рано, считает Авдеев. Да, с 31