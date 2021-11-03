Джо Байден раскритиковал Владимира Путина. Это произошло на саммите по вопросам изменения климата.

Джо Байден раскритиковал Владимира Путина. Это произошло на саммите по вопросам изменения климата.Президент США Джо Байден уже неоднократно позволял себе делать одиозные заявление в адрес российского главнокомандующего Владимира Путина. Некоторые слова главы Белого дома выходили за рамки дипломатической риторики.Недавно Байден отметился очередным критическим высказыванием в сторону Путина. Он сделал это в ходе саммита по вопросам изменения климата, который проходит в Глазго.Американский лидер сообщил, что Россия и Китай не приняли участие во встречу G20. подчеркнул, что у КНР есть амбиции стать мировым лидером, при этом руководство страны игнорирует столь значимые мероприятия.Кроме того, прозвучала критика в адрес России и Владимира Путина в частности. убежден, что его коллега молчит касательно существенных проблем, связанных с климатом. "У него буквально горит тундра", — цитирует политика мировая пресса.Стоит отметить, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона диаметрально противоположное мнение по данному вопросу. Он заявил, что уважает решение Путина и Си Цзиньпина не являться на саммит из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусной инфекцией.