БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ». Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Елизавета Боярская,...

БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ». Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Елизавета Боярская, Тимофей Трибунцев и Виктория Толстоганова в исторической драме «Седьмая симфония»C 8 ноября в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийной исторической драмы «Седьмая симфония». Пронзительная человеческая история об одном из самых вдохновляющих и невероятных эпизодов Великой Отечественной войны, когда весь мир, затаив дыхание, услышал великую музыку из блокадного Ленинграда. Главные роли в сериале исполняют: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Янина Студилина, Борис Смолкин и Игорь Ясулович. Режиссер Александр Котт.Синопсис:Ленинград. Весна 1942 года. После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание – исполнить в осажденном городе Седьмую симфонию Шостаковича. Это кажется невозможным – от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: «Ленинград жив!». В помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу (Алексей Гуськов) откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серегин (Алексей Кравченко). Но еще до этого приказа судьба лейтенанта Серегина, потерявшего всю семью во время налета, пересекается с судьбой Элиасберга: именно Серегин руководит задержанием и арестом жены дирижера. Несмотря на взаимное недоверие и полное неприятие друг друга, дирижер и лейтенант должны совершить невозможное: вместе найти в блокадном городе недостающих исполнителей и обеспечить премьеру Седьмой Ленинградской симфонии. В фильме переплелись судьбы ленинградцев и защитников города, всех, кто сражался с врагом во имя любви и надежды.