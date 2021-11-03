К ней вернулись сотрудники МЧС. Последний раз такие кадры мы получали полтора года назад – во время первой волны пандемии. И вот снова, как в страшных фильмах про эпидемии, люди в

К ней вернулись сотрудники МЧС. Последний раз такие кадры мы получали полтора года назад – во время первой волны пандемии. И вот снова, как в страшных фильмах про эпидемии, люди в непроницаемых костюмах и респираторах обрабатывают общественные места. В данном случае – железнодорожные вокзалы. За плечами сотрудника МЧС – ранцевый огнетушитель. Он вмещает 18 литров